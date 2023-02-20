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1 час назад

Диетолог Русакова перечислила начинки для блинов, от которых стоит отказаться

Мира Маркина

Началась Масленичная неделя. Диетолог Дарья Русакова дала несколько советов тем, кто опасается набрать лишние килограммы из-за аппетитных блинчиков. Ее цитирует портал «Доктор Питер».

По мнению диетолога, даже если очень хочется блинов с начинкой, стоит избегать фабричной замороженной продукции. Так как для снижения стоимости производства таких блюд производители нередко используют трансжиры, пальмовое масло и ароматизаторы.

Диетолог объяснила, как сделать блины более полезными

Если вы печете блины сами, но любите добавлять к ним топпинги и начинки, есть тоже несколько рекомендаций. Эксперт назвала варенье, джемы, шоколадную пасту, мед и сгущенное молоко самыми неполезными добавками из-за их высокой калорийности.

«Ими не стоит увлекаться людям с лишним весом, заболеваниями желудка, сахарным диабетом. А переедание вызовет чувство тяжести в желудке и несварение», — предупредила диетолог.

Ранее мы рассказывали, почему польза йодированной соли преувеличена.

Еда,Видео,Дарья Русакова,
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