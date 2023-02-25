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1 час назад

Терапевт Драпкина рассказала, как сделать блины полезными

Мария Каткова

Директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, профессор и врач-терапевт Оксана Драпкина рассказала, как приготовить полезные блины. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава России.

Cтало известно, как сделать блины полезными
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Драпкина посоветовала добавлять в тесто молоко с небольшой долей жирности и воду. Также стоит использовать цельнозерновую муку. Ее гликемический индекс значительно ниже, поэтому после употребления блинов человек дольше остается сытым.

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Также стоит выбирать правильную начинку для блинов. Лучше всего подойдет та, которая содержит больше всего белка. Например, мясо курицы, творог и яйца. Также в качестве начинки можно использовать ягоды, так как в них содержится много клетчатки.

Ранее сообщалось, что токсиколог назвал самый опасный тип сковороды.

Еда,Минздрав РФ,
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