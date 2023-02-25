Cтало известно, как сделать блины полезными

Драпкина посоветовала добавлять в тесто молоко с небольшой долей жирности и воду. Также стоит использовать цельнозерновую муку. Ее гликемический индекс значительно ниже, поэтому после употребления блинов человек дольше остается сытым.

Также стоит выбирать правильную начинку для блинов. Лучше всего подойдет та, которая содержит больше всего белка. Например, мясо курицы, творог и яйца. Также в качестве начинки можно использовать ягоды, так как в них содержится много клетчатки.