Токсиколог назвал самый опасный тип сковороды

Михаил Кутушов, врач-токсиколог, рассказал об опасности тефлоновой сковороды. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Как отметил эксперт, тефлоновая сковорода отличается своей токсичностью. Даже одна царапина может привести к выделению опасных веществ. Пары от сковороды могут вызывать тефлоновым грипп, который представляет собой лихорадку.
Как правило, такая болезнь появляется у людей, которые несколько часов работают на кухне с токсичной сковородой. После этого у них появляются такие симптомы, как повышение температуры, озноб, ломота и головная боль.
По словам Кутушова, тефлоновым сковороды содержат перфтороктановую кислоту, которая может быть причиной онкологических заболеваний. Так, при длительном контакте она может стать причиной рака груди и предстательной железы.
Наиболее безопасными врач назвал чугунную и керамическую посуду.
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