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1 час назад

Токсиколог Кутушов предостерег от готовки на тефлоновой сковороде

Мария Каткова

Михаил Кутушов, врач-токсиколог, рассказал об опасности тефлоновой сковороды. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Токсиколог назвал самый опасный тип сковороды
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Как отметил эксперт, тефлоновая сковорода отличается своей токсичностью. Даже одна царапина может привести к выделению опасных веществ. Пары от сковороды могут вызывать тефлоновым грипп, который представляет собой лихорадку.

Как правило, такая болезнь появляется у людей, которые несколько часов работают на кухне с токсичной сковородой. После этого у них появляются такие симптомы, как повышение температуры, озноб, ломота и головная боль.

Эксперт объяснила, как часто нужно менять матрас

По словам Кутушова, тефлоновым сковороды содержат перфтороктановую кислоту, которая может быть причиной онкологических заболеваний. Так, при длительном контакте она может стать причиной рака груди и предстательной железы.

Наиболее безопасными врач назвал чугунную и керамическую посуду.

Ранее сообщалось, что эксперт рассказал, как часто нужно менять разделочную доску.

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