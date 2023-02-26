Чем завтракать во время поста: видеорецепт вкусных бутербродов

Совсем скоро начнется Великий пост и у многих, кто старается его придерживаться, нередко встает вопрос, чем же разнообразить свой рацион в такой период.
Одна из пользовательниц социальной сети TikTok с ником @chashchina_katya на своей странице поделилась видеороликом, в котором подсказала один из вариантов постного завтрака или перекуса.
Для его приготовления вам потребуются:
Такой завтрак хорош большим содержанием полезных жиров и клетчатки.
Подробный способ приготовления смотрите в видео.
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