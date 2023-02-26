Чем завтракать во время поста: видеорецепт вкусных бутербродов

Совсем скоро начнется Великий пост и у многих, кто старается его придерживаться, нередко встает вопрос, чем же разнообразить свой рацион в такой период.

Одна из пользовательниц социальной сети TikTok с ником @chashchina_katya на своей странице поделилась видеороликом, в котором подсказала один из вариантов постного завтрака или перекуса.

Для его приготовления вам потребуются:

постный хлеб

шампиньоны

помидор

авокадо

Такой завтрак хорош большим содержанием полезных жиров и клетчатки.