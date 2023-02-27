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1 час назад

Диетолог Королева назвала самый полезный хлеб для пожилых

Мира Маркина

Почему не стоит увлекаться хлебом из пшеничной муки высшего сорта, Москве 24 рассказала диетолог Маргарита Королева.

Эксперт подчеркнула: в белом хлебе нет полезных для организма растительных волокон. Поэтому такой продукт может нарушить функционирование кишечника.

«Белый хлеб (...) приводит к цементированию мелких ворсинок тонкого кишечника, выключая его из функций усвоения питательных компонентов и работы пищеварительной системы», – объяснила Маргарита Королева.

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По мнению диетолога, лучшей альтернативой будет хлеб из цельнозерновой муки. В нем помимо растительных волокон (облегчающих перистальтику кишечника у пожилых) содержатся витамины группы B. Они влияют на иммунитет, гормональный фон и даже настроение. Поэтому такой хлеб будет наиболее полезным.

Ранее «Рамблер» рассказал, можно ли похудеть в Великий пост.

Еда,Видео,Маргарита Королева,
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