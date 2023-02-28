Коврижки были известны еще в IX веке, они назывались медовыми лепешками и состояли из муки, меда и ягод. Сегодня коврижки готовят по разным рецептам, экспериментируя с самыми неожиданными ингредиентами.
Блогер @Elenasnitkovskaya поделилась рецептом морковно-ореховой коврижки, которую без труда можно приготовить у себя дома.
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
Морковь 2 шт.
Яйцо 3 шт.
Сахар 150 г
Подсолнечное масло 100 г
Мука 1 стакан
Разрыхлитель 1 ч. л.
Грецкие орехи 100 г
Подробную инструкцию по приготовлению смотрите в видео.
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