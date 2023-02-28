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24 минуты назад

Простой рецепт коврижки с морковью и орехами: видео

Стелла Шмель

Коврижки были известны еще в IX веке, они назывались медовыми лепешками и состояли из муки, меда и ягод. Сегодня коврижки готовят по разным рецептам, экспериментируя с самыми неожиданными ингредиентами.

Блогер @Elenasnitkovskaya поделилась рецептом морковно-ореховой коврижки, которую без труда можно приготовить у себя дома.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

Морковь 2 шт.

Яйцо 3 шт.

Сахар 150 г

Подсолнечное масло 100 г

Мука 1 стакан

Разрыхлитель 1 ч. л.

Грецкие орехи 100 г

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Подробную инструкцию по приготовлению смотрите в видео.

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить нежнейшее кофейное желе из ряженки.

Еда,Видео,
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