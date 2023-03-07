Если вы варите гречку по классическому рецепту, то можете столкнуться с тем, что она разваривается и становится более водянистой, чем вы планировали. Есть способ сделать рассыпчатую гречку правильной консистенции.

Однако стоит обратить внимание, что для этого понадобится довольно много времени. Поэтому если вы планируете есть гречку, то нужно приготовить ее сильно заранее. Как это делать, показала блогер @goryachev.family в своем видео в TikTok.

Многие пользователи отметили, что при обычной варке у них тоже получается рассыпчатая гречка, но с этим согласились не все. Некоторые все-таки предпочитают другой способ приготовления крупы, так как ее можно оставить запариваться на длительное время и не стоять у плиты.

О способе приготовления рассыпчатой гречки смотрите в видео.