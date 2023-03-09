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9 марта

Готовим натуральные домашние сосиски: видео

Мира Маркина

Сосиски — продукт, который есть в рационе большинства россиян. Однако в том, что мы покупаем в магазине, сложно найти настоящее мясо. В составе сосисок из супермаркетов много консервантов, усилителей вкуса и других пищевых добавок. Поэтому лучше приготовить их самостоятельно.

Делимся рецептом домашних натуральных сосисок от кулинарного блогера Екатерины Куми @ekaterinakumi. Для их приготовления вам понадобится:

  • 1 кг любого фарша;
  • 250 мл воды;
  • 20 г сухого молока или 250 мл обычного;
  • 10 г поваренной соли;
  • 10 г нитритной соли;
  • 1 яйцо;
  • 3 г фосфата;
  • Любые специи.

При этом важно, чтобы все ингредиенты были холодными.

Смотрите видео, чтобы узнать подробный рецепт.

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