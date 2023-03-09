Готовим натуральные домашние сосиски: видео

Сосиски — продукт, который есть в рационе большинства россиян. Однако в том, что мы покупаем в магазине, сложно найти настоящее мясо. В составе сосисок из супермаркетов много консервантов, усилителей вкуса и других пищевых добавок. Поэтому лучше приготовить их самостоятельно.
Делимся рецептом домашних натуральных сосисок от кулинарного блогера Екатерины Куми @ekaterinakumi. Для их приготовления вам понадобится:
При этом важно, чтобы все ингредиенты были холодными.
Смотрите видео, чтобы узнать подробный рецепт.
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