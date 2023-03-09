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1 час назад

Как правильно готовить кофе по-восточному: видео

Стелла Шмель

Кофе по-восточному — это напиток, который стал визитной карточкой многих стран. Такой способ приготовления кофе в турке на песке является одним из самых древних и доступных. Готовый напиток подают в маленьких чашечках, иногда туда добавляют специи, например, корицу, кардамон или гвоздику.

Блогер @Elenasnitkovskaya рассказала, как готовят настоящий восточный кофе. Аутентичный напиток варят на раскаленном песке, но при необходимости такой кофе можно сделать и на обыкновенной плите.

Для его приготовления используется турка — маленький глиняный или медный чайник с длинной ручкой. В турку наливают воду и добавляют кофе очень мелкого помола. Затем турку ставят на плиту и нагревают. Главный секрет нежного и ароматного кофе — отсутствие кипения в процессе приготовления. Когда кофе начинает подниматься, турку необходимо снять с огня.

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Подробнее о том, как готовить кофе по-восточному, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как приготовить яйца по-турецки.

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