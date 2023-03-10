Почему стоит отказаться от употребления пакетированных соков, объяснила в беседе с Life.ru терапевт и диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова.

Эксперт рассказала, что в пакетированных соках содержится довольно много сахара, из-за чего их употребление может привести к развитию ожирения.

Елена Тихомирова напомнила, что в ста граммах сока может быть от 10 до 15 граммов сахара. Это значит, что всего лишь один-два стакана сока могут содержать суточную норму сахара.

Причем свежевыжатые соки также содержат только углеводы, витамина С в них нет, как объяснила диетолог. По мнению специалиста, ничего кроме массового ожирения такие соки не несут.