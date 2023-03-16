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2 часа назад

Не только в пост: видеорецепт овощного крем-супа

Мира Маркина

В пост нередко возникают трудности с продумыванием рациона на день – фантазия в какой-то момент заканчивается, а поесть чего-то вкусного и необычного хочется.

На такой случай "Рамблер" нашел для вас рецепт овощного крем-супа, который будет актуален в любое время года. А благодаря его вкусовым качествам, приготовить его еще не раз захочется и вне поста.

Подробный рецепт опубликован на странице аккаунта с ником @avgust_dacha в социальной сети TikTok.

Для приготовления авторы рецепта предлагают использовать:

  • Лук
  • Чеснок
  • Морковь
  • Картофель
  • Брокколи
  • Цветную капусту
  • Плавленный сыр
  • Специи и соль

Минестроне: видеорецепт вкусного и полезного постного супа

Подробный способ приготовления смотрите в видео.

Ранее "Рамблер" показывал, как приготовить сыр в домашних условиях.

Еда,Видео,
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