Не только в пост: видеорецепт овощного крем-супа

В пост нередко возникают трудности с продумыванием рациона на день – фантазия в какой-то момент заканчивается, а поесть чего-то вкусного и необычного хочется.
На такой случай "Рамблер" нашел для вас рецепт овощного крем-супа, который будет актуален в любое время года. А благодаря его вкусовым качествам, приготовить его еще не раз захочется и вне поста.
Подробный рецепт опубликован на странице аккаунта с ником @avgust_dacha в социальной сети TikTok.
Для приготовления авторы рецепта предлагают использовать:
Подробный способ приготовления смотрите в видео.
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