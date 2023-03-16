Не только в пост: видеорецепт овощного крем-супа

В пост нередко возникают трудности с продумыванием рациона на день – фантазия в какой-то момент заканчивается, а поесть чего-то вкусного и необычного хочется.

На такой случай "Рамблер" нашел для вас рецепт овощного крем-супа, который будет актуален в любое время года. А благодаря его вкусовым качествам, приготовить его еще не раз захочется и вне поста.