По словам диетолога, доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга, выбирая, какой кофе купить, стоит отдать предпочтение продукту в зернах. Об этом эксперт рассказал в интервью с изданием «Аргументы и факты».

Гинзбург отметил, что сегодня медицина считает кофе полезным напитком, правда, с оговоркой, что необходимо знать меру в его употреблении.

По словам эксперта, четыре-пять чашек эспрессо в день, например, положительно влияет на здоровье и прибавляет несколько лет жизни. Если же увеличить дозу в два раза, то положительные качества превратятся в отрицательные.

Гинзбург также заявил, что предпочтение стоит отдавать цельным зернам, поскольку в них лучше сохраняются полезные вещества.