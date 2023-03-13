По словам диетолога, доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга, выбирая, какой кофе купить, стоит отдать предпочтение продукту в зернах. Об этом эксперт рассказал в интервью с изданием «Аргументы и факты».
Гинзбург отметил, что сегодня медицина считает кофе полезным напитком, правда, с оговоркой, что необходимо знать меру в его употреблении.
По словам эксперта, четыре-пять чашек эспрессо в день, например, положительно влияет на здоровье и прибавляет несколько лет жизни. Если же увеличить дозу в два раза, то положительные качества превратятся в отрицательные.
Гинзбург также заявил, что предпочтение стоит отдавать цельным зернам, поскольку в них лучше сохраняются полезные вещества.
Выбирая же между арабикой и робустой, нужно учитывать их свойства. Так, арабика обладает успокаивающим действием, поскольку в ней много теоброминов. В робусте же больше кофеина, поэтому если необходим тонизирующий эффект, стоит выбрать этот сорт кофе.