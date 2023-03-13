Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+7° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
1 час назад

Диетолог Гинзбург назвал самый полезный кофе

Мария Кимакович

По словам диетолога, доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга, выбирая, какой кофе купить, стоит отдать предпочтение продукту в зернах. Об этом эксперт рассказал в интервью с изданием «Аргументы и факты».

Гинзбург отметил, что сегодня медицина считает кофе полезным напитком, правда, с оговоркой, что необходимо знать меру в его употреблении.

По словам эксперта, четыре-пять чашек эспрессо в день, например, положительно влияет на здоровье и прибавляет несколько лет жизни. Если же увеличить дозу в два раза, то положительные качества превратятся в отрицательные.

Гинзбург также заявил, что предпочтение стоит отдавать цельным зернам, поскольку в них лучше сохраняются полезные вещества.

Почему опасно пить кофе рано утром

Выбирая же между арабикой и робустой, нужно учитывать их свойства. Так, арабика обладает успокаивающим действием, поскольку в ней много теоброминов. В робусте же больше кофеина, поэтому если необходим тонизирующий эффект, стоит выбрать этот сорт кофе.

Ранее ученые выяснили, когда тефлон становится опасным для здоровья.

Здоровье,Видео,Михаил Гинзбург,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий