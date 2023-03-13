Центральное телевидение Китая рассказало об эксперименте, проведенном аспирантами-химиками Пекинского сельскохозяйственного университета. Они выяснили, при какой температуре тефлоновая посуда становится токсичной для человека.

Специалисты взвесили тефлоновую посуду до начала нагревания. Если впоследствии она теряла в весе, значит, антипригарное покрытие разрушалось.

При нагревании до 260 градусов посуда оставалась целой. При 350 – масса тефлона уменьшилась, хотя и не на много (0,05 грамма). Однако зная о том, что разложившиеся под воздействием температуры вещества токсичны для человека и могут при накопительном эффекте провоцировать эмфизему легких (а также другие заболевания, стоит насторожиться.

Тем не менее авторы эксперимента заявили, что при использовании бытовых плит температура нагрева не превышает 260 градусов. Однако подвергать пустую тефлоновую посуду длительному нагреванию все же не рекомендуется.