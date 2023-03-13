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1 час назад

Китайские химики выяснили, при какой температуре тефлон становится опасным для здоровья

Мира Маркина

Центральное телевидение Китая рассказало об эксперименте, проведенном аспирантами-химиками Пекинского сельскохозяйственного университета. Они выяснили, при какой температуре тефлоновая посуда становится токсичной для человека.

Специалисты взвесили тефлоновую посуду до начала нагревания. Если впоследствии она теряла в весе, значит, антипригарное покрытие разрушалось.

При нагревании до 260 градусов посуда оставалась целой. При 350 – масса тефлона уменьшилась, хотя и не на много (0,05 грамма). Однако зная о том, что разложившиеся под воздействием температуры вещества токсичны для человека и могут при накопительном эффекте провоцировать эмфизему легких (а также другие заболевания, стоит насторожиться.

Самый грязный предмет на кухне: исследование

Тем не менее авторы эксперимента заявили, что при использовании бытовых плит температура нагрева не превышает 260 градусов. Однако подвергать пустую тефлоновую посуду длительному нагреванию все же не рекомендуется.

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