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2 часа назад

Десерт, который покорит всех. Рецепт рулета "Сникерс": видео

Диана Товсепова

Приготовить вкусный десерт в домашних условиях непросто: это долгий и трудоемкий процесс. Однако в соцсетях можно найти рецепты, которые не требуют серьезных усилий, но радуют своим результатом.

Беспроигрышный десерт, который понравится всем - что-нибудь со вкусом всеми любимой шоколадки Сникерс. Среди множества тортов а-ля Сникерс, есть особенный рецепт - бисквитный рулет с домашней карамелью. Говорят, что попробовав его однажды, вы будете готовить его снова и снова.

Ингредиенты для бисквита (противень 30*40 см):

6 яиц

125 г сахара

щепотка соли

110 г муки

25 г какао

1 ч.л. разрыхлителя

50 мл растительного масла

Ингредиенты для крема:

300 г творожного сыра

30 г сахарной пудры

150 мл сливок 33%

Смотрите видео кулинарного блогера @chef.vibe, чтобы узнать подробный рецепт бисквитного рулета "Сникерс".

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