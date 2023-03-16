Приготовить вкусный десерт в домашних условиях непросто: это долгий и трудоемкий процесс. Однако в соцсетях можно найти рецепты, которые не требуют серьезных усилий, но радуют своим результатом.

Беспроигрышный десерт, который понравится всем - что-нибудь со вкусом всеми любимой шоколадки Сникерс. Среди множества тортов а-ля Сникерс, есть особенный рецепт - бисквитный рулет с домашней карамелью. Говорят, что попробовав его однажды, вы будете готовить его снова и снова.