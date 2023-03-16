Приготовить вкусный десерт в домашних условиях непросто: это долгий и трудоемкий процесс. Однако в соцсетях можно найти рецепты, которые не требуют серьезных усилий, но радуют своим результатом.
Беспроигрышный десерт, который понравится всем - что-нибудь со вкусом всеми любимой шоколадки Сникерс. Среди множества тортов а-ля Сникерс, есть особенный рецепт - бисквитный рулет с домашней карамелью. Говорят, что попробовав его однажды, вы будете готовить его снова и снова.
Ингредиенты для бисквита (противень 30*40 см):
6 яиц
125 г сахара
щепотка соли
110 г муки
25 г какао
1 ч.л. разрыхлителя
50 мл растительного масла
Ингредиенты для крема:
300 г творожного сыра
30 г сахарной пудры
150 мл сливок 33%
Смотрите видео кулинарного блогера @chef.vibe, чтобы узнать подробный рецепт бисквитного рулета "Сникерс".
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