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1 час назад

Эндокринолог Хрулева посоветовала употреблять продукты с клетчаткой для насыщения

Мария Каткова

Врач-эндокринолог Юлия Хрулева рассказала о продуктах, которые стоит употреблять для насыщения. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Названы продукты, насыщающие на весь день
Фото: UnsplashUnsplash

Эксперт посоветовала включить в свой рацион продукты с высоким содержанием клетчатки. Они помогут регулировать процессы пищеварения, оставят человека сытым на весь день и помогут контролировать уровень сахара в крови.

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Лучшими источниками клетчатки она назвала ягоды, овощи, фрукты, орехи, цельнозерновые продукты и бобовые.

Хрулева также посоветовала не забывать об источниках белка: молочных продуктах, яйцах, нежирном мясе и морепродуктах. В качестве хорошего источника жиров она назвала красную рыбу, орехи и авокадо.

Ранее сообщалось, что диетолог назвала главный минус интервального голодания.

Еда,
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