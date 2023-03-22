Названы продукты, насыщающие на весь день

Врач-эндокринолог Юлия Хрулева рассказала о продуктах, которые стоит употреблять для насыщения. Об этом сообщает агентство "Прайм".

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Эксперт посоветовала включить в свой рацион продукты с высоким содержанием клетчатки. Они помогут регулировать процессы пищеварения, оставят человека сытым на весь день и помогут контролировать уровень сахара в крови.

Лучшими источниками клетчатки она назвала ягоды, овощи, фрукты, орехи, цельнозерновые продукты и бобовые.

Хрулева также посоветовала не забывать об источниках белка: молочных продуктах, яйцах, нежирном мясе и морепродуктах. В качестве хорошего источника жиров она назвала красную рыбу, орехи и авокадо.