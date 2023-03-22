Тушеная капуста является ценным источником витаминов, минералов и антиоксидантов. Кроме того, это низкокалорийный продукт, который идеально подойдет тем, кто худеет или придерживается специальных диет.

Блогер @Elenasnitkovskaya поделилась секретом приготовления тушеной капусты. Всего одна ложка панировочных сухарей помогает избавиться от лишней влаги и придает особенный вкус блюду.

Способ приготовления:

На растительном масле обжарьте лук и добавьте к нему тертую морковь. Через 5 минут поместите в сковороду нашинкованную капусту. Помешивая, обжаривайте овощи на сильном огне без крышки. Залейте капусту томатной пастой, разведенной с водой, затем накройте крышкой, оставьте тушиться 15 минут. Когда капуста будет готова, добавьте к ней ложку панировочных сухарей.

Подробнее о том, как приготовить вкусную тушеную капусту, смотрите в видео.