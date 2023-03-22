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1 час назад

Секрет приготовления вкусной тушеной капусты: видео

Стелла Шмель

Тушеная капуста является ценным источником витаминов, минералов и антиоксидантов. Кроме того, это низкокалорийный продукт, который идеально подойдет тем, кто худеет или придерживается специальных диет.

Блогер @Elenasnitkovskaya поделилась секретом приготовления тушеной капусты. Всего одна ложка панировочных сухарей помогает избавиться от лишней влаги и придает особенный вкус блюду.

Способ приготовления:

На растительном масле обжарьте лук и добавьте к нему тертую морковь. Через 5 минут поместите в сковороду нашинкованную капусту. Помешивая, обжаривайте овощи на сильном огне без крышки. Залейте капусту томатной пастой, разведенной с водой, затем накройте крышкой, оставьте тушиться 15 минут. Когда капуста будет готова, добавьте к ней ложку панировочных сухарей.

Готовим курицу в нежном кляре, как в корейском ресторане

Подробнее о том, как приготовить вкусную тушеную капусту, смотрите в видео.

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