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3 часа назад

Нутрициолог Суханова перечислила самые полезные виды мяса

Мира Маркина

Врач-нутрициолог Елена Суханова в разговоре с изданием "Спорт-экспресс" перечислила виды мяса, которые больше других принесут пользы организму.

Суханова отметила, что несмотря на пользу и диетические свойства этих видов мяса, злоупотреблять ими в любом случае не стоит, как и забывать о необходимости регулярно употреблять фрукты и овощи.

По словам нутрициолога, крольчатина, индейка и баранина будут лучшими вариантами для частого употребления в пищу.

Индейка по всем показателям выигрывает у курицы благодаря меньшему количеству жира и калорий. При этом в ней больше белка.

Богата белком и крольчатина. В ней также достаточное количество железа, цинка, фосфора и витаминов группы В. Ее основное превосходство над свининой или, например, говядиной, состоит еще и в том, что в ней гораздо меньше холестерина.

Баранина же хороша для организма большим количеством креатина в составе. Это вещество, которое влияет на рост мышц и на выносливость организма.

Эндокринолог назвала самый опасный вид мяса

Однако не стоит забывать, что норма по употреблению любого мяса в неделю составляет до 500 грамм.

Ранее "Рамблер" рассказывал, кому Мясников советует обязательно есть гречку.

Еда,Видео,Елена Суханова,
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