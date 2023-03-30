$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Врач рассказал, чем полезна перловая крупа: видео

Стелла Шмель

Перловая крупа является ценным источником питательных веществ и обладает множеством полезных свойств для организма.

Врач Сергей Малоземов рассказал о полезных свойствах перловки и ее влиянии на организм. Ячмень, из которого получают перловую крупу, богат белком, железом, кальцием, фосфором, магнием, калием, витаминами группы B и другими важными микроэлементами.

Перловая крупа помогает улучшить работу желудочно-кишечного тракта, укрепить иммунную систему, снизить уровень холестерина в крови, предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Нутрициолог перечислила самые полезные виды мяса

Подробнее о пользе перловой крупы смотрите в видео.

Ранее мы писали о продуктах, которые годами можно хранить дома.

Еда,Видео,Сергей Малоземов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий