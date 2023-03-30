Перловая крупа является ценным источником питательных веществ и обладает множеством полезных свойств для организма.
Врач Сергей Малоземов рассказал о полезных свойствах перловки и ее влиянии на организм. Ячмень, из которого получают перловую крупу, богат белком, железом, кальцием, фосфором, магнием, калием, витаминами группы B и другими важными микроэлементами.
Перловая крупа помогает улучшить работу желудочно-кишечного тракта, укрепить иммунную систему, снизить уровень холестерина в крови, предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
Подробнее о пользе перловой крупы смотрите в видео.
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