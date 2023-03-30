Врач Сергей Малоземов рассказал о полезных свойствах перловки и ее влиянии на организм. Ячмень, из которого получают перловую крупу, богат белком, железом, кальцием, фосфором, магнием, калием, витаминами группы B и другими важными микроэлементами.