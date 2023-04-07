Врач-невролог Рамиш Шогенов рассказал, какие продукты могут провоцировать приступы головной боли. Слова медика передает "ФедералПресс".

Некоторые продукты являются пищевыми триггерами мигрени. Они выступают провокаторами, но не причиной головных болей.

Чаще всего, по словам невролога, мигрень усугубляет алкоголь, особенно красное вино, твердые сорта сыра и шоколад. В этих продуктах содержится натуральное вещество тирамин, которое провоцирует приступы головной боли.