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2 часа назад

Невролог Шогенов назвал провоцирующие мигрень продукты

Мира Маркина

Врач-невролог Рамиш Шогенов рассказал, какие продукты могут провоцировать приступы головной боли. Слова медика передает "ФедералПресс".

Некоторые продукты являются пищевыми триггерами мигрени. Они выступают провокаторами, но не причиной головных болей.

Чаще всего, по словам невролога, мигрень усугубляет алкоголь, особенно красное вино, твердые сорта сыра и шоколад. В этих продуктах содержится натуральное вещество тирамин, которое провоцирует приступы головной боли.

Однако медик отметил, что не всегда тирамин-содержащие продукты приводят к мигрени. Иногда это происходит только в сочетании с другими триггерами.

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