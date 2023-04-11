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В Роспотребнадзоре дали советы по выбору продуктов к Пасхе

В преддверии Православной Пасхи, которая будет отмечаться 16 апреля, Роспотребнадзор предоставил советы по выбору продуктов. Эксперты советуют избегать покупки яиц, творога и других продуктов на несанкционированных рынках или уличных продавцов, пишет РИА Новости.

Организация рекомендует приобретать яйца с осторожностью, обращая внимание на дату их сортировки и внешний вид. Яйца должны быть гладкими, правильной формы и равномерно окрашенными. Также следует избегать яиц с повреждениями на скорлупе, кровяными следами, перьями и птичьим пометом.

При выборе кулича нужно смотреть на его верхушку, сообщают в ведомстве. Она должна быть сухой, также не допускается наличие липкости и белесого налета при отделке поверхности глазурью. На нижней и боковой поверхностях кулича не должно быть пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей.

Как приготовить глазурь для куличей, которая не разваливается: видео

По словам специалистов, хороший творог отличается белым цветом с кремовым оттенком и чуть кисловатым запахом. Нежирный творог может выделять в небольшом количестве сыворотку. Консистенция должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной, а упаковка должна быть герметичной.

Ранее мы писали о том, как необычно покрасить яйца к Пасхе.

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