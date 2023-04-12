Диетолог рассказала, как правильно выбирать яйца

Мезенцева Галина, врач-диетолог, дала рекомендации по покупке яиц в магазине. Об этом сообщают "Известия".

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По словам эксперта, сначала нужно проверить дату изготовления и внешний вид яиц. Они должны быть сухими и чистыми, а еще у них не должно быть трещин.

Мезенцева призвала смотреть на маркировку яиц. Если на упаковке написана буква "Д", это значит, что яйцо диетическое. Такую маркировку ставят свежим яйцам, срок годности которых не превысил семь дней.

Буква "С" на упаковке означает столовое яйцо. У них срок хранения гораздо больше и достигает 25 дней без холодильника и до трех месяцев в холодильнике.

Диетолог отметила, что в магазинах редко попадаются диетические яйца, так как срок хранения у них меньше и существенно сокращается при транспортировке. Эксперт посоветовала обращаь внимание на яйца местных производителей, так как они всегда будут свежими.