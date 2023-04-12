$82.18+2.6889.73+2.63
54 минуты назад

Диетолог Мезенцева рассказала, как правильно выбирать яйца

Мария Каткова

Мезенцева Галина, врач-диетолог, дала рекомендации по покупке яиц в магазине. Об этом сообщают "Известия".

Диетолог рассказала, как правильно выбирать яйца
Фото: UnsplashUnsplash

По словам эксперта, сначала нужно проверить дату изготовления и внешний вид яиц. Они должны быть сухими и чистыми, а еще у них не должно быть трещин.

Мезенцева призвала смотреть на маркировку яиц. Если на упаковке написана буква "Д", это значит, что яйцо диетическое. Такую маркировку ставят свежим яйцам, срок годности которых не превысил семь дней.

Когда нужно печь куличи и красить яйца на Пасху

Буква "С" на упаковке означает столовое яйцо. У них срок хранения гораздо больше и достигает 25 дней без холодильника и до трех месяцев в холодильнике.

Диетолог отметила, что в магазинах редко попадаются диетические яйца, так как срок хранения у них меньше и существенно сокращается при транспортировке. Эксперт посоветовала обращаь внимание на яйца местных производителей, так как они всегда будут свежими.

Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре дали советы по выбору продуктов к Пасхе.

Еда,Галина Мезенцева,Роспотребнадзор,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий