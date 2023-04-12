Врач-диетолог, нутрициолог и терапевт Александра Разаренова назвала продукты, которые можно употреблять на ночь. Об этом сообщает радио Sputnik.

По словам специалиста, на ночь лучше не есть вообще, так как организм не нуждается в большом количестве энергии во время сна. Если есть все-таки захотелось, то нужно пересмотреть дневной рацион. Голод сигнализирует о том, что в организме не хватает определенных компонентов.

Под запретом в качестве вечернего питания она назвала углеводную пищу, так как она дает телу прилив энергии. Она никуда не тратится и поэтому переходит в жир на теле.

Если чувство голода не пропадает, то необходимо употреблять продукты с "приавльными" жирами и белком. Разаренова посоветовала есть на ночь костный бульон, язык, орехи, семечки, яйца, авокадо или травяной чай с растительным маслом.