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2 часа назад

Диетолог Разаренова назвала продукты, которые можно есть на ночь

Мария Каткова

Врач-диетолог, нутрициолог и терапевт Александра Разаренова назвала продукты, которые можно употреблять на ночь. Об этом сообщает радио Sputnik.

По словам специалиста, на ночь лучше не есть вообще, так как организм не нуждается в большом количестве энергии во время сна. Если есть все-таки захотелось, то нужно пересмотреть дневной рацион. Голод сигнализирует о том, что в организме не хватает определенных компонентов.

Под запретом в качестве вечернего питания она назвала углеводную пищу, так как она дает телу прилив энергии. Она никуда не тратится и поэтому переходит в жир на теле.

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Если чувство голода не пропадает, то необходимо употреблять продукты с "приавльными" жирами и белком. Разаренова посоветовала есть на ночь костный бульон, язык, орехи, семечки, яйца, авокадо или травяной чай с растительным маслом.

Ранее сообщалось, что диетолог назвала самый вредный шоколад.

Еда,Видео,Александра Разаренова,
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