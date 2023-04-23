Идеальные панкейки: видеорецепт и лайфхак

Всем известно, что красивый и вкусный завтрак задает настроение на весь день. Но что приготовить на этот раз?

Идеальный вариант для всей семьи — панкейки. Есть множество рецептов приготовления американских оладушек — на кефире, на воде или на молоке, но результат не всегда нас радует.

Смотрите видео, чтобы узнать самый выигрышный и простой рецепт гладких пышных панкейков и лайфхак, который поможет сделать их не только вкусными, но и причудливыми. Детям такая идея точно придется по душе!