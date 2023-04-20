Рецепт пышной запеканки как в детстве: видео
Многие любят пышную творожную запеканку не только из-за ее вкуса и воздушной текстуры, но и из-за ностальгии, ведь именно такая запеканка подавалась на завтрак в школах и садах.
Блогер @Elenasnitkovkaya поделилась простым способом приготовления запеканки из детства.
Пышность в этом рецепте достигается благодаря использованию яичной пены и разрыхлителя. Творог придает запеканке особый вкус и делает ее более сытной и питательной.
Приготовление:
1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
2. Разомните творог до однородной массы, добавьте к нему желтки и сахар.
3. Отдельно взбейте белки до устойчивых пиков.
4. К творожной массе аккуратно вмешайте взбитые белки.
5. Смажьте форму для запекания сливочным маслом и выложите тесто.
6. Выпекайте в духовке около 40 минут до золотистого цвета.
Это довольно простой и быстрый рецепт, который отлично подойдет для завтрака.
Подробный рецепт смотрите в видео.
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