Многие любят пышную творожную запеканку не только из-за ее вкуса и воздушной текстуры, но и из-за ностальгии, ведь именно такая запеканка подавалась на завтрак в школах и садах.

Блогер @Elenasnitkovkaya поделилась простым способом приготовления запеканки из детства.

Пышность в этом рецепте достигается благодаря использованию яичной пены и разрыхлителя. Творог придает запеканке особый вкус и делает ее более сытной и питательной.

Приготовление:

1. Разогрейте духовку до 180 градусов.

2. Разомните творог до однородной массы, добавьте к нему желтки и сахар.

3. Отдельно взбейте белки до устойчивых пиков.

4. К творожной массе аккуратно вмешайте взбитые белки.

5. Смажьте форму для запекания сливочным маслом и выложите тесто.

6. Выпекайте в духовке около 40 минут до золотистого цвета.

Это довольно простой и быстрый рецепт, который отлично подойдет для завтрака.

Подробный рецепт смотрите в видео.