Кофе, почти не содержащий калорий, может стать причиной набора веса, если в него добавлять сахар, сливки или сиропы. Об этом заявила врач-диетолог Анастасия Ефимова в интервью агентству "Прайм".

Даже обычный кофе может превратиться в настоящий десерт, если добавить сиропы или жирное молоко. Например, в латте с сиропом содержится около 200 калорий, и всего две-три порции такого напитка в день могут значительно увеличить калорийность рациона. Для тех, кто хочет контролировать свой вес, диетолог советует пить кофе без сахара или с добавлением молока с более низким процентом жирности.

Анастасия Ефимова также подчеркнула, что причина набора веса не связана с конкретным продуктом, а с потреблением большего количества калорий, чем необходимо, независимо от источника, будь то жиры, белки или углеводы.