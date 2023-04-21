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Диетолог Ефимова объяснила, почему из-за кофе набирается вес

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Кофе, почти не содержащий калорий, может стать причиной набора веса, если в него добавлять сахар, сливки или сиропы. Об этом заявила врач-диетолог Анастасия Ефимова в интервью агентству "Прайм".

Даже обычный кофе может превратиться в настоящий десерт, если добавить сиропы или жирное молоко. Например, в латте с сиропом содержится около 200 калорий, и всего две-три порции такого напитка в день могут значительно увеличить калорийность рациона. Для тех, кто хочет контролировать свой вес, диетолог советует пить кофе без сахара или с добавлением молока с более низким процентом жирности.

Сколько чашек кофе можно выпить в день

Анастасия Ефимова также подчеркнула, что причина набора веса не связана с конкретным продуктом, а с потреблением большего количества калорий, чем необходимо, независимо от источника, будь то жиры, белки или углеводы.

Ранее мы писали о том, что гастроэнтеролог объяснила пользу кофе при заболеваниях печени.

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