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Готовим шашлык на кефире: видео

Наконец-то начался долгожданный сезон выходных на даче, а вместе с ним пришло и время шашлыков.

Если вам надоел классический майонезный маринад, предлагаем вам поэкспериментировать и приготовить мясо по-новому — на кефире. С его помощью шашлык станет более мягким и сочным. Рецептом блюда поделился блогер @krivovchik в своем TikTok-аккаунте.

Возьмите любое мясо, которое вы больше всего любите. Чтобы приготовить маринад, вам понадобится только два ингредиента и специи:

  • Репчатый лук
  • Кефир
  • Соль, перец

Оставьте мясо мариноваться, а затем пожарьте на шампурах. Для приготовления соуса к шашлыку смешайте в блендере следующие ингредиенты:

  • Зелень
  • Паприка
  • Сахар
  • Черный перец
  • Соль
  • Лук
  • Чеснок
  • Томатная паста
  • Болгарский перец
  • Томаты

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, как готовить шашлык на кефире.

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