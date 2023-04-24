Готовим шашлык на кефире: видео

Наконец-то начался долгожданный сезон выходных на даче, а вместе с ним пришло и время шашлыков.

Если вам надоел классический майонезный маринад, предлагаем вам поэкспериментировать и приготовить мясо по-новому — на кефире. С его помощью шашлык станет более мягким и сочным. Рецептом блюда поделился блогер @krivovchik в своем TikTok-аккаунте.

Возьмите любое мясо, которое вы больше всего любите. Чтобы приготовить маринад, вам понадобится только два ингредиента и специи:

Репчатый лук

Кефир

Соль, перец

Оставьте мясо мариноваться, а затем пожарьте на шампурах. Для приготовления соуса к шашлыку смешайте в блендере следующие ингредиенты:

Зелень

Паприка

Сахар

Черный перец

Соль

Лук

Чеснок

Томатная паста

Болгарский перец

Томаты