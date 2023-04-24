Готовим шашлык на кефире: видео
Наконец-то начался долгожданный сезон выходных на даче, а вместе с ним пришло и время шашлыков.
Если вам надоел классический майонезный маринад, предлагаем вам поэкспериментировать и приготовить мясо по-новому — на кефире. С его помощью шашлык станет более мягким и сочным. Рецептом блюда поделился блогер @krivovchik в своем TikTok-аккаунте.
Возьмите любое мясо, которое вы больше всего любите. Чтобы приготовить маринад, вам понадобится только два ингредиента и специи:
- Репчатый лук
- Кефир
- Соль, перец
Оставьте мясо мариноваться, а затем пожарьте на шампурах. Для приготовления соуса к шашлыку смешайте в блендере следующие ингредиенты:
- Зелень
- Паприка
- Сахар
- Черный перец
- Соль
- Лук
- Чеснок
- Томатная паста
- Болгарский перец
- Томаты
Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, как готовить шашлык на кефире.