Простой рецепт торта "Наполеон": видео
Многие любят торт "Наполеон" за его легкость, воздушность и нежность. Тонкие слои хрустящего слоеного теста, пропитанные сливочным кремом, создают идеальный баланс между текстурой и вкусом.
Блогер @Boss.nakuhne поделился простым рецептом торта, который сможет повторить любой человек.
Вам понадобятся:
- Бездрожжевое тесто - 1 кг
- Сахар - 20 гр
- Ванильный сахар - 10 гр
- Мука - 4 ст. л.
- Яйцо - 3 шт.
- Молоко - 900 мл
- Сливочное масло - 180 гр
Подробный рецепт и способ приготовления смотрите в видео.
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