Многие любят торт "Наполеон" за его легкость, воздушность и нежность. Тонкие слои хрустящего слоеного теста, пропитанные сливочным кремом, создают идеальный баланс между текстурой и вкусом.

Блогер @Boss.nakuhne поделился простым рецептом торта, который сможет повторить любой человек.

Подробный рецепт и способ приготовления смотрите в видео.

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