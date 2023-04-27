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Простой рецепт торта "Наполеон": видео

Многие любят торт "Наполеон" за его легкость, воздушность и нежность. Тонкие слои хрустящего слоеного теста, пропитанные сливочным кремом, создают идеальный баланс между текстурой и вкусом.

Блогер @Boss.nakuhne поделился простым рецептом торта, который сможет повторить любой человек.

Вам понадобятся:
  1. Бездрожжевое тесто - 1 кг
  2. Сахар - 20 гр
  3. Ванильный сахар - 10 гр
  4. Мука - 4 ст. л.
  5. Яйцо - 3 шт.
  6. Молоко - 900 мл
  7. Сливочное масло - 180 гр

Воздушный пирог из ингредиентов, которые есть в любом доме

Подробный рецепт и способ приготовления смотрите в видео.

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