Селедка — рыба, которая сочетает в себе множество полезных свойств для организма человека.

Она должна быть в рационе людей, страдающих от стресса, недосыпа и склонных к набору веса, заявила в беседе с радио Sputnik доктор медицинских наук, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева.

По словам специалиста, эта рыба отличается высоким содержанием омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Они, в свою очередь, утверждает врач, помогают уменьшить воспалительные процессы в организме, предотвращают возникновение многих заболеваний и улучшают кровообращение. Кроме того, селедка богата витаминами А, D, Е и К, а также белком, который необходим для формирования гормонов, ферментов и клеточных мембран, подчеркнула эксперт.

Тем не менее, употребление селедки с избытком не рекомендуется из-за высокого содержания соли, отметила медик. Она советует употреблять свежезамороженную сельдь не более нескольких раз в неделю, особенно в первой половине дня.