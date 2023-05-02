$80.51-1.0588.37-1.83

Диетолог Королева перечислила полезные свойства сельди

Селедка — рыба, которая сочетает в себе множество полезных свойств для организма человека.

Она должна быть в рационе людей, страдающих от стресса, недосыпа и склонных к набору веса, заявила в беседе с радио Sputnik доктор медицинских наук, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева.

По словам специалиста, эта рыба отличается высоким содержанием омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Они, в свою очередь, утверждает врач, помогают уменьшить воспалительные процессы в организме, предотвращают возникновение многих заболеваний и улучшают кровообращение. Кроме того, селедка богата витаминами А, D, Е и К, а также белком, который необходим для формирования гормонов, ферментов и клеточных мембран, подчеркнула эксперт.

Как распознать несвежую рыбу в магазине

Тем не менее, употребление селедки с избытком не рекомендуется из-за высокого содержания соли, отметила медик. Она советует употреблять свежезамороженную сельдь не более нескольких раз в неделю, особенно в первой половине дня.

Ранее мы писали о том, что диетолог рассказал о правиле четырех "с" для выбора рыбы.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий