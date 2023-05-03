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Диетолог Залетова назвала самые опасные фруктовые соки

Врач-диетолог Татьяна Залетова назвала самые вредные фруктовые соки. Об этом она рассказала радио Sputnik.

Диетолог назвала самые опасные фруктовые соки
© unsplash.com

По словам медика, опаснее всего напитки, сделанные из фруктов с высокими гликемическим индексом. К таким относятся персики и ананасы. Также очень вредны соки из смеси тропических фруктов.

Как объяснила врач, такие напитки резко увеличивают выброс инсулина, что усиливает чувство голода, а также вызывают избыточное образование жировой ткани. Чтобы не повышать риск развития ожирения, диетолог порекомендовала включить в свой рацион цельные фрукты и исключить соки.

Особенно опасно то, что в напитках промышленного производства много добавленного сахара.

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