Диетолог назвала самые опасные фруктовые соки

Диетолог Залетова назвала самые опасные фруктовые соки
Врач-диетолог Татьяна Залетова назвала самые вредные фруктовые соки. Об этом она рассказала радио Sputnik.
По словам медика, опаснее всего напитки, сделанные из фруктов с высокими гликемическим индексом. К таким относятся персики и ананасы. Также очень вредны соки из смеси тропических фруктов.
Как объяснила врач, такие напитки резко увеличивают выброс инсулина, что усиливает чувство голода, а также вызывают избыточное образование жировой ткани. Чтобы не повышать риск развития ожирения, диетолог порекомендовала включить в свой рацион цельные фрукты и исключить соки.
Особенно опасно то, что в напитках промышленного производства много добавленного сахара.