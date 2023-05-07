$76.82-1.7984.91-2.09

Врач Русакова рассказала, чем опасен непрожаренный шашлык

Чрезмерное употребление шашлыка может привести к опасным последствиям для здоровья, особенно, если мясо плохо прожарено. Об этом рассказала "Вечерней Москве" врач-диетолог Дарья Русакова.

По словам медика, если съесть слишком много жирного и острого шашлыка, это может привести к обострению гастрита, язвенной болезни, развитию колита и панкреатита.

Если у человека нет хронических заболеваний, безопасная доза шашлыка составляет примерно 50–100 граммов для женщин и 150–200 граммов — для мужчин. При этом врач отметила, что допустимый размер порции может меняться в зависимости от индивидуальных особенностей человека: его веса, роста, работы пищеварительной системы.

Особую опасность представляет недожаренный шашлык:

"Он несет нагрузку на желудочно-кишечный тракт и печень. Если шашлык не прожарен, в нем могут содержаться болезнетворные бактерии, которые могут привести к отравлению. Паразиты могут распространиться в организме, поселиться в печени, головном мозге и других органах", — рассказала диетолог.

Врач посоветовала употреблять шашлык с большим количеством зелени и овощей, чтобы замедлить процесс всасывания жиров и дать организму клетчатку.

Как сделать диетический маринад для шашлыка

Ранее россиянам объяснили, что делать с просроченным шашлыком.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий