Чрезмерное употребление шашлыка может привести к опасным последствиям для здоровья, особенно, если мясо плохо прожарено. Об этом рассказала "Вечерней Москве" врач-диетолог Дарья Русакова.

По словам медика, если съесть слишком много жирного и острого шашлыка, это может привести к обострению гастрита, язвенной болезни, развитию колита и панкреатита.

Если у человека нет хронических заболеваний, безопасная доза шашлыка составляет примерно 50–100 граммов для женщин и 150–200 граммов — для мужчин. При этом врач отметила, что допустимый размер порции может меняться в зависимости от индивидуальных особенностей человека: его веса, роста, работы пищеварительной системы.

Особую опасность представляет недожаренный шашлык:

"Он несет нагрузку на желудочно-кишечный тракт и печень. Если шашлык не прожарен, в нем могут содержаться болезнетворные бактерии, которые могут привести к отравлению. Паразиты могут распространиться в организме, поселиться в печени, головном мозге и других органах", — рассказала диетолог.