Диетолог объяснила, чем нужно запивать шашлык

Советы диетолога и нутрициолога Зои Богдановой могут помочь переварить жареное мясо. Ее рекомендации приводит радио Sputnik.

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Эксперт советует запивать шашлык водой или свежевыжатым соком из фруктов и ягод. Например, баранина хорошо сочетается с яблочным соком, который не забивает запах самого шашлыка, уточняет врач.

Виноградный или ананасовый сок подходят для курицы, индейки или нежирной свинины, объяснила специалист. Диетолог также отметила, что сухое вино может улучшить пищеварение, но не стоит забывать об опасности алкоголя для здоровья.

Для любителей молочных продуктов она предложила запивать шашлык таном. По ее словам, он поможет организму переварить большое количество белковой и жирной пищи.