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Как правильно варить картошку

Картофель – универсальный продукт, который в разных вариациях можно есть на завтрак, обед и ужин.

Как правильно варить картошку
© Unsplash

Однако в приготовлении картофеля есть различные нюансы, о которых следует знать, если вы хотите сэкономить время и получить именно то блюдо, на которое рассчитывали.

Подробнее о том, как правильно варить картофель – в материале "Рамблера".

Как варить картофель в мундире

Чтобы картофель сварился равномерно, выбирайте одинаковые по размеру клубни. Проколите кожуру зубочисткой в нескольких местах, а затем залейте картошку холодной водой – вода должна полностью покрывать клубни.

Добавьте соль, а затем поставьте кастрюлю на сильный огонь. После закипания продолжайте варить картофель на среднем огне еще 20 минут. Молодому картофелю может хватить и 15 минут, а старому не редко требуется полчаса.

Чтобы проверить готовность картофеля, проткните его ножом или вилкой. Если картошка мягкая, блюдо готово.

Как варить очищенный картофель

Процесс приготовления очищенной картошки почти ничем не отличается от приготовления картофеля в мундире.

Чтобы картофель не разварился, добавьте одну столовую ложку уксуса на один литр воды.

После того, как картошка сварится, не забудьте слить воду. В противном случае, картофель размякнет.

Картошка с фаршем по-турецки: сытное блюдо для ужина

Сколько варить картошку в супе

Как правило, для супа картофель нарезают соломкой и кладут в уже кипящий бульон. В супе картошка варится 7-10 минут.

В некоторых случаях время приготовления занимает больше времени, если картошка нарезана крупными дольками.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как приготовить крошку-картошку.

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