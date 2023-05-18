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Какие оливки полезнее: зеленые или черные

Оливки являются источником антиоксидантов, которые помогают защитить организм от свободных радикалов и предотвращают развитие различных заболеваний, таких как рак, болезни сердца и инсульты.

Врач Сергей Малоземов рассказал, что разница между зелеными и черными оливками заключается только в степени их зрелости.

Зеленые оливки собираются на более ранней стадии, а черные собирают уже созревшими. Оба варианта в консервированном виде сохраняют свои полезные свойства. Но врач советует стараться употреблять не более 5-7 оливок в день, так как они содержат много соли.

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Подробнее о том, какие оливки полезнее, смотрите в видео.

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