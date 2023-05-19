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Эксперты Роспотребнадзора объяснили, зачем употреблять грибы

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о пользе грибов.

Эксперты Роспотребнадзора объяснили, зачем употреблять грибы
© Unsplash

Прежде всего эксперты напомнили о том, что шампиньоны, лисички, вешенки и другие грибы являются источником клетчатки, антиоксидантов, витаминов и минералов.

Вдобавок к этому, данный продукт оказывает благотворное воздействие на настроение, укрепляет кости и повышает энергию.

За счет клетчатки в составе грибы снижают уровень холестерина, способствуют здоровью сердца и пищеварения.

Как посадить грибы на даче

Вместе с тем грибы являются низкокалорийным продуктом. Эксперты рекомендовали людям, желающим снизить вес, добавить грибы в свой рацион.

Ранее "Рамблер" рассказывал об опасных грибах.

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