Эндокринолог назвала три самые вредные каши

Эксперт опровергла миф о том, что абсолютно все каши полезны для организма в качестве завтрака. По ее словам, есть некоторые виды каш, которые будут вредны как первый прием пищи. Их употребление чревато нарушением обмена веществ, избыточным весом, панкреатитом и метаболическим синдромом. Все это появляется из-за того, что в некоторых типах каш содержится много углеводов.