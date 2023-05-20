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Эндокринолог Лазуренко назвала три самые вредные каши

Эндокринолог и диетолог Наталья Лазуренко назвала три самые вредные каши для организма. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Эндокринолог назвала три самые вредные каши
© Unsplash

Эксперт опровергла миф о том, что абсолютно все каши полезны для организма в качестве завтрака. По ее словам, есть некоторые виды каш, которые будут вредны как первый прием пищи. Их употребление чревато нарушением обмена веществ, избыточным весом, панкреатитом и метаболическим синдромом. Все это появляется из-за того, что в некоторых типах каш содержится много углеводов.

Нутрициолог составила топ самых полезных каш

По мнению эксперта, на завтрак не стоит употреблять каши из былого риса, булгара и манной крупы.

Ранее сообщалось, что диетолог перечислила самые полезные каши.

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