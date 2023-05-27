Ресторан дома: видеорецепт тартара из лосося

Тартар – холодная закуска французской кухни. Это блюдо готовят из сырого мяса или рыбы. Звучит это, может, и пафосно, так как подают это блюдо, как правило, в неплохих ресторанах, но приготовить его на домашней кухне совсем не сложно.

В социальной сети TikTok "Рамблер" нашел видеоролик с рецептом приготовления тартара из лосося. Им поделился пользователь с ником @arthurgotovit.

Для приготовления этой холодной и эффектной закуски, которая украсит даже праздничный стол, вам понадобится слабосоленый лосось, авокадо, каперсы, оливковое масло, кориандр, соль, перец, желток куриного яйца, лук и лимон.

В видеоролике автор подробно рассказал, как приготовить тартар из лосося и красиво его подать на стол.

Приятного просмотра и аппетита!