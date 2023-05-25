Если на Ближнем Востоке бешеной популярностью пользуется шаверма, то в Латинской Америке есть своя версия блюда.

Буррито — это блюдо мексиканской кухни, состоящее из тортильи (тонкой лепешки из кукурузной или пшеничной муки), внутри которой находятся различные ингредиенты, такие как мясо (говядина, курица, свинина), овощи, рис, бобы, сыр, соусы и т.д. Обычно буррито складывают в трубочку и едят руками.

Сейчас буррито является популярным фаст-фудом во многих странах мира. Смотрите видео о том, как сделать идеальный буррито в домашних условиях.