Быстрый и очень вкусный обед на всю семью: видеорецепт

Многим из нас нравится готовить и абсолютно всем нравится есть, потому что вкусная еда — одно из самых приятных удовольствий в жизни.

Однако, когда вопрос "А что приготовить поесть?" встает перед нами несколько раз в день, придумывать новые идеи становится невероятно сложно. Особенно непросто тем, кому нужно приготовить сытный обед на всю семью, да еще и в сжатые сроки, потому что часто времени никак не хватает.

В TikTok поделились рецептом сытного обеда, в котором удачно сочетаются два сытных блюда — паста и мясо по-французски. Так, для того, чтобы его приготовить вам потребуются макароны, индейка, специи, помидоры, сыр и для заливки нужны будут яйца, сметана и сыр.