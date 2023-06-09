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Гастроэнтеролог Селиверстова рассказала об опасности ранних ягод

Гастроэнтеролог Татьяна Селиверстова предупредила, что в ранних ягодах может быть большое количество нитратов. Слова эксперта приводит РИАМО.

Чтобы не стать жертвой отравления, необходимо уделить особенное внимание обработке ягод перед употреблением.

Так, по словам специалиста, следует правильно и тщательно мыть плоды. В частности, раннюю клубнику просто ополоснуть под водой недостаточно.

Селиверстова предлагает залить ягоды водой и оставить на полчаса. После этого воду следует слить, а клубнику хорошо промыть проточной водой. Затем вновь налить в миску воды и поместить туда ягоды еще на 20 минут. По истечении указанного времени клубника снова тщательно промывается чистой водой. Лишь после этого можно приступить к поеданию ягод без риска навредить своему здоровью.

Также, по словам Селиверстовой, в миску с водой, в которой находится клубника, можно добавить чайную ложку соли, которая поможет вытянуть из ягод все вредные химические вещества, которые могли использоваться при ее выращивании.

Как заморозить ягоды на зиму

К другим неприятностям, которые могут быть вызваны употреблением ранних ягод, эксперт отнесла возможные высыпания на коже и проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Ранее были перечислены главные правила при выборе клубники.

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