В беседе с изданием «Москва 24» врач-диетолог Марина Макиша развеяла один из главных мифов о вреде этого вида мяса.

Специалист отметила, что этот продукт близок человеку по молекулярно-биологической структуре и с его переработкой отлично справляется наша пищеварительная система. Важно лишь выбрать не слишком жирный кусок.

Сделать это, по словам эксперта довольно легко: достаточно лишь срезать с куска лишний жир. Зачистив свинину, вы получите вполне диетический продукт, который можно употреблять даже тем, кто придерживается диеты.

Наибольшее количество жира содержится в шейке и грудинке, а жирность и калорийность окорока и лопатки почти в два раза ниже, предупредила специалист.

Также Макиша отметила, что в свинине содержится множество полезных элементов. В частности, мясо богато витаминами группы В, которые оказывают благотворное влияние на нервную систему и помогают ей хорошо работать. Витамин PP, содержание которого в свинине также весьма велико, стабилизирует психику, а витамин А помогает формированию Т-клеточного иммунитета. А цинк в составе мяса защищает от всевозможных инфекций.