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Нутрициолог Макарова рассказала, какую клубнику нельзя покупать

Анна Макарова, нутрицсолог, рассказала, как безопасно выбирать и употреблять клубнику. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Нутрициолог рассказала, какую клубнику нельзя покупать
© Unsplash

В первую очередь эксперт отметила, что клубнику нужно не забывать мыть. Также ее не стоит пробовать на рынке. В таком случае можно заразиться кампилобактериозом. Это заболевание вызывают бактерии, которые можно уничтожить водой.

Клубнику нужно выбирать визуально, советует нутрициолог. Ягоды не должны быть слишком большими, необычной формы и со слишком темными листьями.

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Чтобы выбрать не только вкусную, но и безопасную ягоду, нужно обращать внимание на качество ягод. Они должны быть мягкими, без следов плесени и порчи. Иначе существует риск отравления.

Ранее сообщалось, что садовод назвала главные правила при выборе клубники.

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