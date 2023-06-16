Эксперты рассказали, как выбрать арбуз и не отравиться

Распространенное мнение, согласно которому арбуз легко впитывает в себя инсектициды и пестициды, является заблуждением. Об этом телеканалу "360" рассказал председатель общероссийской организации "Садоводы России" Андрей Туманов.

По его словам, арбузы практически не обрабатываются пестицидами. Реальные случаи отравления нитратами также неизвестны.

"Скорее всего, если арбуз и стал причиной отравления, то не из-за того, что его неправильно выращивали".

Вместе с тем эксперт объяснил, на что следует обращать внимание при выборе популярного летнего лакомства. Во-первых, нужно внимательно его осмотреть: он должен быть цельный, без трещин и вмятин. Любая трещинка на плоде может привести к появлению там вредоносных микроорганизмов. Во-вторых, опасно покупать уже разрезанные арбузы.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина подтвердила, что иногда ягода представляет опасность для человека. Прежде всего арбуз достаточно быстро портится, если его корка повреждена, обратила внимание специалист. Она подчеркнула, что его нельзя покупать на обычных крытых прилавках или лотках.

Перед употреблением в пищу ягоду нужно тщательно вымыть губкой, предупредила врач. И биологическая, и химическая грязь может перейти с кожуры на тарелку, потом на куски арбуза, а оттуда – в желудок человека. В таком случае есть риск отравления.

"Чтобы арбуз быстрее созрел, его зачастую подкармливают селитрой – азотистыми удобрениями, это нитраты, которые потом переходят в нитриты". Елена Соломатина Врач-диетолог

Эти вещества блокируют перенос кислорода и замедляют обменные процессы в тканях и клетках организма, объяснила врач.