Начос — традиционная мексиканская закуска, которую придумал в 1940 году хозяин одного из ресторанов в мексиканском городе Пьедрас-Неграс. Это хрустящие чипсы, которые готовят из кукурузной лепешки тортильи и подают с различными добавками.

Но если у вас нет тортильи, а дома завалялся уже подсыхающий лаваш, не выбрасывайте его. Попробуйте приготовить начос. Рецептом поделилась блогер @curly.cale в своем TikTok-аккаунте.

Готовить чипсы очень легко и очень быстро. Для этого вам понадобится лаваш, оливковое масло и любимые специи: например, паприку, черный перец, прованские травы и куркуму, чтобы цвет начос был более насыщенный, как у покупных.

Нарежьте лаваш небольшими треугольниками. Смешайте масло со специями. Хорошо обваляете треугольники из лаваша в получившейся смеси и выложите на противень, предварительно положив на нее пергамент. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте чипсы в течение 5 минут. Способ приготовления:

Все, мексиканская закуска готова! Подробнее о том, как ее готовить, смотрите в видео.

Начос можно подавать с покупным сырным соусом или гуакамоле. Чтобы приготовить гуакамоле, раздавите спелый авокадо вилкой, добавьте острые специи и лимонный сок. Также можно добавить в соус раздавленный чеснок, мелко нарезанные помидоры и зелень.