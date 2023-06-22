Какие молочные продукты не усваиваются организмом

Молочная продукция с растительными трансжирами не усваивается организмом, рассказала "Известиям" диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова.

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Об этом свидетельствуют ранее проведенные исследования. В ходе них у получавших молочную смесь на основе растительных трансжиров детей были выявлены проблемы с желудочно-кишечным трактом.

"И мало того, что была эта проблема, еще и выводился кальций из организма", – обратила внимание диетолог.

По мнению эксперта, употреблять молочную продукцию с растительными гомогенизированными жирами не стоит. Врач рекомендует отдавать предпочтение натуральному молоку и творогу.

Лариса Габдулхакова объяснила, что полезны для организма масла холодного отжима. Однако в молочную продукцию добавляются переработанные растительные жиры, которые, как правило, являются рафинированными. Подобные действия приводят к изменению формулы самих молекул, в результате чего появляются трансизомеры (трансжиры).

Глава национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин, в свою очередь, отметил дороговизну натурального молочного жира. Недобросовестные участники рынка заменяют компонент на растительный либо говяжий жир, не указывая это в составе, подчеркнул он.