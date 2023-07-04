$89.33+0.9497.26+1.24

Рецепты десертов, которые не навредят фигуре: видео

Для многих сладости являются той частью рациона, от которой очень сложно отказаться. Однако, мы также стремимся поддерживать стройность и заботимся о своем здоровье.

Предлагаем вам рецепты двух невероятно вкусных десертов, которые можно есть без вреда для фигуры и здоровья.

Морковный кекс сочетает в себе идеальный баланс сладости и полезности. Морковь богата витамином А, а также клетчаткой, которая помогает улучшить пищеварение и контролировать аппетит. А яблочный рулет – это не только вкусный диетический десерт, но и кладезь полезных антиоксидантов.

Подробные рецепты и способ приготовления смотрите в видео.

Рецепт летнего десерта клафути с черешней

Этими рецептами поделились на странице Eat&Thin.

Ранее мы писали о том, как приготовить панна котту с малиной.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости