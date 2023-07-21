По словам специалиста, его не нужно оставлять в целлофановом пакете, так как он удерживает тепло и влагу. С задачей справятся сетка или перфорированный целлофановый пакет – они обеспечивают беспрепятственное перемещение воздуха и не дают картофелю сохнуть. Корзинки, картонные коробки, хлопковые или муслиновые мешки и деревянные ящики тоже подойдут для хранения овоща.