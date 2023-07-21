Эксперт рассказала, как правильно хранить картофель
Картофель следует хранить в темном, прохладном и сухом месте. Об этом порталу NEWS.ru рассказала специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Оксана Горенкова.
По словам специалиста, его не нужно оставлять в целлофановом пакете, так как он удерживает тепло и влагу. С задачей справятся сетка или перфорированный целлофановый пакет – они обеспечивают беспрепятственное перемещение воздуха и не дают картофелю сохнуть. Корзинки, картонные коробки, хлопковые или муслиновые мешки и деревянные ящики тоже подойдут для хранения овоща.
Вместе с тем эксперт обратила внимание, что этот продукт не стоит класть в холодильник: низкие температуры портят текстуру плодов.
"Прохладные помещения отлично подходят для хранения картофеля, но слишком низкие температуры приводят к порче текстуры овощей и их потемнению".
Перед приготовлением овоща необходимо дать ему время достигнуть комнатной температуры, резюмировала Оксана Горенкова.
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