Врач рассказала, чем опасна арбузная диета

Арбузная диета, предполагающая разгрузочные дни, когда человек есть только арбузы, может привести к проблемам со здоровьем. Об этом рассказала Александра Филева, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», изданию «Газета.Ru».

По словам врача, арбуз содержит много клетчатки и один перекус способен восполнить одну треть от дневной нормы употребления клетчатки. При таком питании вес уходит — но теряются не лишние килограммы, а жидкость. Однако водой в то же время вымываются калий и кальций.

К тому же, врач объяснила, что есть весь день арбузы нельзя людям со сниженной функцией почек, потому что их организм просто не сможет избавиться от лишней жидкости.

Из-за того, что в арбузе много калия, у тех, у кого нарушена функция почек, его уровень в крови может стать слишком высоким. Это приводит к общей слабости, онемению и покалыванию в пальцых, нарушениям сердечного ритма.

По словам специалиста, употребление арбуза также может грозить людям с расстройствами пищеварения диареей.

Тем, кто страдает от сахарного диабета, арбуз грозит своим высоким гликемическим индексом.