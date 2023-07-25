Диетолог рассказала, сколько раз нужно мыть грибы

Диетолог Наталья Артемьева рассказала, как правильно заготавливать грибы на зиму и сколько раз их необходимо промыть. Об этом пишет "Москва 24.

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По словам врача, грибы надо сначала отсортировать и очистить, а затем промыть не менее трех раз. Перед тем, как делать заготовки, их необходимо замочить в холодной воде на 3-4 часа.

Для консервации лучше всего, по мнению диетолога, подойдут белые грибы, подберезовики, подосиновики, шампиньоны, лисички и маслята, для маринования — белые грибы, подберезовики, опята, маслята, а также рыжики и грузди.