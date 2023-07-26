Эксперт рассказала, как правильно хранить рис
Рис следует хранить в сухом и хорошо проветриваемом месте. Об этом порталу NEWS.ru рассказала специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Наталья Калашникова.
По ее словам, крупу лучше держать в прохладном месте вдали от солнечных лучей, в герметичных емкостях или полотняных мешках, в которых рис сможет "дышать".
Эксперт обратила внимание, что обычно зерно хранится от одного до полутора лет в зависимости от сорта и способа обработки. При приближении истечения срока годности рис можно обжарить или прогреть в духовке, чтобы он не испортился, посоветовала специалист.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как правильно хранить картофель.
Рамблер: главные новости