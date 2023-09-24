Макароны с мясом по-татарски: видеорецепт для дачи
Вечера на даче требуют сытного ужина. Но что приготовить на этот раз? Может мясо...или макароны? А что если приготовить все это вместе? Такое блюдо называется "макароны с мясом по-татарски", и это очень вкусно!
Его можно приготовить в казане на огне прямо на свежем воздухе. Для этого вам понадобится мясо, растительное масло, лук, морковь, соль, зира, хмели-сунели, макароны и горячую воду.
Смотрите видео, чтобы узнать полный рецепт макаронов с мясом по-татарски. Готовьте и наслаждайтесь!
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